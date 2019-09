Es ist etwas mehr als ein halbes Jahr her, dass der Begriff „Hundstrümmerl-Boulevard“ in Neunkirchen in aller Munde war. Stein des Anstoßes waren die vielen Hundehäufchen, die die Grünstreifen von der Triesterstraße ab der Mühlgasse in die Innenstadt säumten. Grund genug für Versicherungsmann Andreas Mauser, auf die Barrikaden zu steigen und seinem Ärger, etwa über die sozialen Medien, Luft zu machen: „Ich liebe Hunde, aber es kann nicht sein, dass es wegen vermutlich eines einzigen ignoranten Hundehalters in diesem Gebiet so ausschaut“, ärgerte er sich.

Barta Unternehmer Thomas Pichler: „Es gab immer wieder schiefe Blicke!“

Seinem Appell zu mehr Vernunft schlossen sich auch andere Unternehmer der Neunkirchner Innenstadt an. Die NÖN wollte nun von den Unternehmern, aber auch der Politik wissen, wie sich die Lage aktuell präsentiert. Andreas Mauser, der die Debatte damals ins Rollen gebracht hatte, gibt sich im NÖN-Gespräch sehr positiv: „Aktuell gibt es an besagtem Streifen kein einziges Häufchen und ich habe ganz generell den Eindruck, dass es deutlich besser geworden ist.“ In seinen Augen hätte alleine die mediale Berichterstattung viel zur Besserung beigetragen: „Weil dann manche Hundebesitzer vielleicht mal zu denken beginnen“, so Mauser.

Grabner Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Liegt noch viel Arbeit vor uns!“

Ähnlich das Resümee von Unternehmer Thomas Pichler: „Ich stelle schon eine Verbesserung fest, auch, wenn es letzte Woche wieder ein sehr großes Häufchen an einer Stelle gab.“ Immer wieder habe er aber auch wahrgenommen, dass er schiefe Blicke von manchen Hundebesitzern ob seines Appells zu mehr Vernunft erhalten habe: „Aber das halte ich sehr gut aus“, so Pichler.

Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) nimmt die Angelegenheit aktuell ein wenig anders wahr: „Grundsätzlich freue ich mich natürlich sehr, dass man hier eine Verbesserung sieht und dass an dieser Stelle die getroffenen Maßnahmen offenbar gegriffen haben“, so Osterbauer. Zur Erinnerung: Neben zusätzlichen Dog-Stationen einigte man sich etwa auch aufs Aufstellen einer Informationstafel.

Grabner Versicherungsmann Andreas Mauser: „Es hat sich deutlich verbessert!“

Der Stadtchef bekomme aber, so erzählt er im NÖN-Gespräch, vermehrt Beschwerden von Mitarbeitern des Bauhofs: „Wenn etwa Mäharbeiten anstehen und an dieser Stelle so viel Hundekot ist, sage ich auch, sie sollen dort nicht mähen, weil ihnen dann alles um die Ohren fliegt“, so Osterbauer. Problemzone seien etwa die Auzeile oder der Schwarzuferweg, so Osterbauer: „Es gibt hier noch sehr viel Arbeit!“