Also doch nicht! Entgegen der Wahlversprechen wird es nun vorläufig doch keine Hundefreilaufzone in der Bezirkshauptstadt geben. Zumindest keine, die von der Stadt zur Verfügung gestellt, betreut und verwaltet wird. Darauf hat sich die schwarz-grüne Stadtregierung im Konsens mit der SPÖ in der Vorwoche geeinigt.

Kein geeigneter Standort gefunden

„Obwohl angestrengt nach einem Standort gesucht wurde, konnte kein geeigneter Bereich im Stadtgebiet gefunden werden. Aus diesem Grund kann dem Wunsch nach einer Hundefreilaufzone leider nicht entsprochen werden. Die Stadtgemeinde ist aber gerne bereit, die Realisierung einer Hundefreilaufzone in geeigneter Form zu unterstützen, wenn sich ein Verein oder Betreiber meldet, der ein passendes Grundstück in Neunkirchen findet, das er zum Zweck einer Hundefreilaufzone nutzen möchte“, heißt es in einem gemeinsamen Statement von ÖVP, Grünen und SPÖ.

Gleichzeitig wird in dem Schreiben auf bereits bestehende Möglichkeiten in Neunkirchen und in der nahen Umgebung, die für Hundehalter vorhanden sind, verwiesen: „Zum einen gibt es Hundesportvereine, bei denen die Tiere in diversen Hundesportarten sinnvoll beschäftigt und gefordert werden und zum anderen genügend Flächen und Naherholungsgebiete, auf denen die Vierbeiner an langer Leine genügend Auslauf bekommen. Die Recherche bei umliegenden Gemeinden hat außerdem ergeben, dass Hundefreilaufzonen eher großes Konfliktpotenzial in sich tragen als ein friedliches Nebeneinander von Hundehaltern und Hunden zu ermöglichen“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer.

Herbert Osterbauer (ÖVP): „Es konnte kein geeigneter Bereich gefunden werden.“ NOEN

Für die FPÖ ist das vorläufige Ende nicht akzeptabel: „Wir sind weiter für die Errichtung einer Freilaufzone, lasst die Hunde laufen“, erklärt Stadtparteiobfrau und Gemeinderätin Regina Danov. „Die nötigen finanziellen Mittel dafür dürften nicht allzu hoch sein und wo diese errichtet wird, ist eigentlich egal. Hauptsache, es wird eine errichtet“, appelliert Danov.

Regina Danov (FPÖ): „Hauptsache, es wird eine Freilaufzone errichtet!"