1973 bekam der bekannte österreichische Verhaltensforscher Konrad Lorenz den Nobelpreis verliehen. Mit einem Teil des Preisgeldes dürfte er sich damals einen Wunsch erfüllt und einen neuen Mercedes gekauft haben. 45 Jahre später hat der Ternitzer SPÖ-Stadtrat den 280er SE, 3,5 Liter, erworben. Aktuell wird der weinrote Hingucker restauriert und wieder straßenfit gemacht.

Malermeister und Autoliebhaber Spicker hat es sich zum Hobby gemacht, alte Autos günstig zu kaufen und diese wieder herzurichten. „Als ich den Mercedes im Internet gesehen habe und der als der ehemalige Wagen von Konrad Lorenz angepriesen wurde, war ich zuerst skeptisch“, erinnert er sich.

"Liebe Fahrzeuge mit Geschichte"

Ein Lokalaugenschein im Weinviertel ergibt zudem, dass der Wagen „ein klassischer Vierer, also nicht mehr fahrbar war!“ Spicker kann den viel zu hoch angesetzten Preis runterschrauben und als der Verkäufer auch noch die dazugehörigen Papiere herbeischafft, schlägt er schließlich zu. Darin schwarz auf weiß zu lesen: Konrad Lorenz besaß das 200 PS-Gefährt von 19. Juli 1973 bis 19. Februar 1988.

Peter Spicker mit dem Typenschein als Beweis. | Feigl

„Natürlich war es zusätzlicher Kaufanreiz, dass das Auto einmal Lorenz gehörte, denn ich liebe Fahrzeuge mit Geschichte, aber Spuren, die darauf hinweisen, habe ich keine mehr gefunden. Selbst bei genauerer Betrachtung konnte ich keine Graugänsefedern entdecken“, meint er beim NÖN-Besuch mit einem Augenzwinkern.

Aktuell wird der Wagen bei der Neunkirchner Firma „Histo Tech“ von Markus Gräf wieder instand gesetzt. Vor allem das Innenleben ist in all den Jahren in Mitleidenschaft gezogen worden. Im kommenden Jahr soll er fahrbereit sein. „Bei der ersten Ausfahrt des Oldtimerclubs Gloggnitz, wo ich Neo-Mitglied bin, will ich dabei sein“, hat sich Spicker ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.