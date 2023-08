Im Ernstfall gerüstet: Stadt unterstützt Kindernotfallkurs

Nach den Erste-Hilfe-Kursen in der Stadtgemeinde bietet das Rote Kreuz nun im September auch einen speziellen Kindernotfallkurs an – Eltern, Großeltern oder Erzieherinnen und Erzieher können dabei lernen, wie sie Kindern und Säuglingen in Notfällen helfen können. Die Stadtgemeinde Neunkirchen unterstützt die Aktion finanziell – und übernimmt die Hälfte der Kurskosten für Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt.

Der Kurs wird am 16. September zwischen 8 und 16 Uhr im Sporthaus abgehalten. Verfügbar sind jeweils 16 Kursplätze, Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) und sein Büroleiter, Organisator Thomas Rack, rühren die Werbetrommel: „Der Umgang mit Notfällen bei Kindern unterscheidet sich in einigen wichtigen Aspekten von dem bei Erwachsenen.“ Anmeldungen bis 8. September an: thomas.rack@neunkirchen.gv.at