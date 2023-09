Immobilienprofi lud Branchenkollegen zum Grillabend

Inflation, Energiekrise und Co – es sind keine leichten Zeiten, auch nicht für den Immobiliensektor. Unter dem Motto „Zusammenhalten und den Markt richtig betreuen“ lud Armin Hohenschläger vom gleichnamigen „WirtschaftsService“ mit Sitz in der Neunkirchner Schießstättgasse zum exklusiven Grillfest in den Eventgarten. „Gerade in diesen Zeiten müssen wir mehr denn je zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, so Hohenschlägers Credo.

Gemeinsam mit seinem Team konnte Hohenschläger im Eventgarten begrüßen: Martina Jankoschek, Eveline Kamper, Birgit Ehold und Doris Draxler von Raiffeisen Immobilien, Eduard Fischer und Fidaim Paloja (Fischer Immobilien), Nina Lang und Michelle Kovacs (S-Commerz), Lukas Seitz von den Schwarzataler Immobilien sowie Michaela Hofer (Hofer Immobilienservice). Von Hohenschlägers Team mit von der Partie: die „Immobilienlöwe“-Geschäftsführer Julia und Maximilian Hohenschläger, Barbara Hohenschläger, Assistentin Marion Brunner und Assistent Stefan Peinsipp.