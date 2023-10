Impulsabend: „Erneuerbare“ als Chance für die Wirtschaft

Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, im Brotberuf selbst Energieproduzentin und damit Fachfrau, ging es bei der Veranstaltung vor allem darum, sachliche Informationen zu geben und über aktuelle Trends der Energiewende zu diskutieren. KEM-Obmann, Landtagsabgeordneter Christian Samwald (SPÖ) verwies in seiner Begrüßung auf Chancen, die sich durch die Energiewende ergeben könnten, Stichwort „Green Jobs“.

Die größte Chance in der Energiewende, formulierte Modellregionsmanagerin Katharina Fuchs in ihrer Moderation, bestehe für Betriebe darin, sich unabhängiger von den stark schwankenden Strompreisen zu machen. So könne man die Kalkulierbarkeit der Energiekosten auf Jahre sicherzustellen, meinte Fuchs. Ähnlich die Worte von Matthias Zawichowski, Mastermind einiger erfolgreicher PV- und „Erneuerbare Energie-Gemeinschaften“-Großprojekte in Niederösterreich und Geschäftsführer beim Kremser Raumplanungsbüro „im-plan-tat“: Es lohne sich, in PV-Anlagen zu investieren, eine Amortisation sei in etwa zehn Jahren gegeben.

Betrieben, die Unterstützung bei der Energie- und Wärmewende benötigen, stehe die Wirtschaftskammer über das Service der „Ökologischen Betriebsberatung“ mit Rat und Tat zur Seite, so Jürgen Schlögl und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka unisono.

Abschließend ging es im Fachvortrag von Matthias Zawichowski und seiner Kollegin Christina Schalko um „Erneuerbare Energiegemeinschaften“. Diese wurden durch das Erneuerbare Ausbaugesetz (EAG) vom Gesetzgeber ermöglicht und bieten beispielsweise die Chance, selbst produzierten PV-Strom an den Nachbarbetrieb, zu selbstdefinierten Bedingungen, zu verkaufen.