Der Faschingsumzug in Neunkirchen hat die bunte Zeit im Bezirk heute Nachmittag mit dem Verbrennen des Faschings beendet.

Hunderte Besucher haben sich das Spektakel am Faschingsdienstag nicht entgehen lassen. Über 20 Gruppen, darunter zahlreiche Vereine und Firmen, haben sich an der Veranstaltung beteiligt und fleißig Zuckerl an die kleinsten Zuschauer verteilt. Die Reporter der NÖN Neunkirchen mischten sich unter das Volk und machten dabei einige lustige Schnappschüsse.