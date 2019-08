Der Judoclub Schwarzatal Neunkirchen hat sich bei den Special Olympics im März 2019 in Abu Dhabi einen Namen gemacht. Alte Helden von damals, wie Elsbeth Perz oder auch Paul Vogl, konnten bei den G-Meisterschaften Österreichs aufs Neue glänzen.

Paul Vogl kürte sich 2017 zum Weltmeister bei der G-Judo-WM in Köln, 2019 sorgte er in Abu Dhabi mit Gold für Furore. In der Judo-Szene für mental Beeinträchtigte ist Vogl einer der Besten. Diesen Status machte er auch bei den „ÖM“ alle Ehre, als er sich den Titel höchst souverän sichern konnte.

Ebenso erfolgreich, waren auch einige seiner Kollegen, wie zum Beispiel Elsbeth Perz, Silvana Krdzic oder auch das Geschwisterduo Sandra und Tobias Zirbisegger. Sie alle sicherten sich den Meistertitel. „Wir sind sehr stolz“, so die Betreuer Dogan Yeter und Ingrid Grundner.