Sechstausendfünfhundert Abonnenten auf YouTube, über 350.000 Zugriffe auf sein erstes Musikvideo, mehr als 10.000 Klicks auf sein neuestes Video „Dance“, das vor einer Woche erschienen ist und eine Instagram-Liveschaltung zusammen mit dem deutschen Rapper Farid Bang: Diese Zahlen und Fakten zeigen ganz klar, dass die Hip-Hop-Szene um ein aufstrebendes Talent reicher geworden ist, nämlich Berdo, ein siebzehnjähriger Newcomer direkt aus der Bezirkshauptstadt.

Berdo, der im echten Leben abseits der Musikindustrie auf den Namen Berdan Cem Mankuloglu hört, ist seit früher Kindheit mit dem musikalischen Virus infiziert, doch der Musikstil war ein ganz anderer. Im zarten Alter von acht Jahren rappte bzw. sang er nicht, sondern tanzte – und dies nicht zu irgendwelchen Sprechgesangstücken, sondern zu den Liedern von Katy Perry und vor allem Michael Jackson.

Ausgestattet mit Baggy Pants (extrem weite Hosen, deren Bund meist unterhalb der Hüfte getragen wird, Anm.) und jeder Menge Selbstvertrauen war für den nunmehrigen Gymnasiasten die Zeit gekommen, seine ersten Gehversuche im englischen Sprechgesang zu tätigen. Wie Mankuloglu selbst zugibt, war die sprachliche Barriere dann doch zu groß und er versuchte sich im Deutschrap und lud sein erstes Instagram-Video hoch, welches prompt mit über 3.000 Klicks honoriert wurde, was für damalige Verhältnisse ein mehr als beachtlicher Wert war.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten und so kommt es, dass sich unter den Beiträgen und Videos des siebzehnjährigen Schülers auch etliche Hasspostings befinden. „Es wird immer Menschen geben, die dich hassen werden für das, was du machst! Selbst wenn du Millionär bist und krebskranken Kindern hilfst“, analysiert Berdan trocken.

Musikstil in Österreich „zu wenig anerkennt“

Eine immense Schwelle für den ganz großen Durchbruch im Musikgeschäft sieht Berdo auch darin, dass in Österreich die Musikrichtung Rap nicht forciert werde: „In Österreich wird Skifahren gepusht!“, meint er schmunzelnd.

Besonders dankbar ist er seinem Vater, der richtige Managerqualitäten entwickelt hat und ihm immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Hierzu meint der Gymnasiast: „Ohne Papa wäre ich verloren. Ich bin froh, dass er so hinter mir steht.“ Da es im Deutschrap üblich ist, auch einmal vulgärere Töne anzuschlagen, gab es auch das klärende Gespräch mit den Eltern am familiären Esstisch in Neunkirchen. Hier setzte der Schüler Mama und Papa davon in Kenntnis, dass so mancher Kraftausdruck zu diesem Musikstil einfach dazugehört – und seither ist dies für die beiden auch kein Problem.

In Berdos neuestem Musikvideo „Dance“, das im Juli 2020 auf YouTube erschienen ist, umgeben den jungen Mann unzählige hübsche Mädels, wozu er ein prekäres Detail verrät: „Seit drei Jahren bin ich bereits glücklich vergeben und für meine Freundin war das Video ein kurzer Schock, doch sie hat es dann relativ rasch akzeptiert, da auch dies zu dieser besonderen Art von Musik dazugehört.“

In puncto Zukunftspläne ist der siebzehnjährige Schüler, der laut eigenen Angaben einmal repetieren musste, da er sich zu sehr auf die Musik fokussierte, auf dem Boden geblieben und hat bereits konkrete Berufswünsche. Er meint, dass die Zeit im Musikgeschäft zeitlich limitiert sei und möchte deswegen seine Ausbildung nicht vernachlässigen. „Rapper haben ein Ablaufdatum bzw. einen Zeitraum von vier Jahren, in dem sie Geld verdienen können, daher ist es wichtig, Alternativen zu haben.“ Zuerst steht ganz klar die Matura im Vordergrund und danach ein Studium zum Tontechniker an der deutschen Popakademie in Wien. „Wobei auch Tierarzt immer ein Wunsch von mir war – und vielleicht auch noch Schauspieler“ erweitert der junge Neunkirchner seine Zukunftspläne um zwei Varianten...