Eine Juwelier-Ära geht zu Ende. Nach 18 Jahren schließt Andrea Krammer am 31. März ihr Schmuckgeschäft am Holzplatz – aus finanziellen Gründen. Mit großflächigen Aufdrucken „Abverkauf“ signalisiert Krammer die Geschäftsschließung. „Mir tut das Herz weh, das Geschäft aufgeben zu müssen, aber es geht einfach nicht mehr und für die Jungen ist das Geschäft nicht mehr attraktiv genug“ bedauert Andrea Krammer, die auch das Verkehrskonzept kritisiert, was aber nicht der Auslöser für die Schließung sei.

Für die gelernte Optikerin sei es nie ein Ziel gewesen, selbstständig zu werden. „Dass ich ein Geschäft aufmache, hat sich durch meine Familie ergeben“, meint sie. Als ihre Eltern (Juwelier Hans und Ilse Jud) Ende Mai 2000 Konkurs anmelden mussten, plante sie mit ihrem Bruder Hans einen Neuanfang. Das Geschäft am Holzplatz, gestaltet von Architekt Micheller aus Gloggnitz, eröffnete Krammer 2000 und kam bei den Kunden von Anfang an sehr gut an. Sogar eine gemütliche Couchecke für Kundengespräche gab es im Geschäft.

Ein Leben nach der Geschäftsschließung kann sich Andrea Krammer noch gar nicht vorstellen. „Ich möchte nicht nur Oma sein und sicher werde ich nicht in der Früh schon im Kaffeehaus sitzen. Vorerst werde ich mein Haus und meinen Garten auf Vordermann bringen“, so Krammer im NÖN-Gespräch.