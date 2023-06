Juwelier Schweiger feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Vor 30 Jahren machte sich die gelernte Goldschmiedin Ulrike Schweiger, die diesen Beruf seit mittlerweile 49 Jahren ausübt, mit einem kleinen Geschäft in der Romantica-Passage selbstständig, nachdem sie zuvor schon einige Zeit von ihrer Werkstatt aus gearbeitet hatte. Bald folgte eine Übersiedlung in ein größeres Geschäftslokal in der Passage und zu Ostern 2016 bezog sie die heute noch bestehende Lokalität am Hauptplatz. Seit 2020 führt mittlerweile Sohn Armin den Handelsbetrieb, während sich Ulrike Schweiger um die Werkstattarbeit kümmert. Auch Tochter Romina befindet sich inzwischen in der Ausbildung zur Goldschmiedin, sodass die Familientradition fortgesetzt werden kann.

Der Schwerpunkt der Firma Schweiger liegt einerseits in der Herstellung und Umarbeitung von Schmuckstücken nach individuellen Kundenwünschen, andererseits im Anbieten von Kollektionen, die sich etwas vom Mainstream abheben, wie Armin Schweiger erklärt. Weiters führt er aus: „Wir bieten für jede Preisklasse und jeden Geschmack etwas an. Unser Vorteil ist auch, dass wir Reparaturen und auch Änderungen direkt bei uns durchführen. Das ist einfach gelebte Handwerkskunst.“