Knapp 90 Delegierte wählten am Montagabend Bundesrätin Andrea Kahofer zur neuen Stadtparteivorsitzenden der SPÖ Neunkirchen. Auch die Liste für die Gemeinderatswahl 2020 wurde fixiert – mit einigen Überraschungen.

Kahofer löst Morgenbesser an SPÖ-Spitze ab .

Mit einer Mitgliederversammlung stellte die SPÖ Neunkirchen am Dienstagabend im VAZ der Arbeiterkammer die Weichen für den kommenden Gemeinderatswahlkampf. Doch nicht nur die Kandidaten für den Urnengang am 26. Jänner 2020 wurden von den Delegierten mit großer Mehrheit gewählt – in einem zweiten Wahlgang wurde der Vorstand der Stadtpartei neu besetzt. Der bisherige Vorsitzende, Gustav Morgenbesser, zog sich von seiner Funktion zurück – Gemeinderatswahl-Spitzenkandidatin und Bundesrätin Andrea Kahofer wurde mit 99,14 Prozent zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als Stellvertreter stehen ihr Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz sowie Stadtratskollege Kurt Ebruster zur Seite. Sie sei überwältigt, danke für das Vertrauen und werde „diesen Auftrag mit bestem Wissen und Gewissen mit meinem Team erfüllen“, meinte die neue Stadtparteichefin nach geschlagener Wahl vor knapp 90 Delegierten.

Ex-FPÖ-Gemeinderäte auf SPÖ-Gemeinderatswahlliste

Kahofer war es auch, die vor dem Wahlgang die ersten 20 Kandidaten auf der Gemeinderatswahlliste vorstellte – insgesamt finden sich 43 Personen darauf, darunter gleich mehrere Überraschungen: Neben den bereits kolportierten oder bestätigten Neuzugängen Gerhard Klambauer, Brankica Hedji oder Patricia Gsenger finden sich auch die beiden früheren FPÖ-Gemeinderäte Waltraud Haas-Toder und Gerhard Scharf auf der Liste wieder. Haas-Toder auf Platz 15, Scharf auf Platz 24. Beide wurden nach internen Streitereien ja aus der Partei ausgeschlossen, gehören dem Gemeinderat aber nach wie vor als „wilde“ Mandatare an. Einen Umstand, den Kahofer auch indirekt ansprach: Man arbeite gerne mit „allen zusammen, die für Neunkirchen und die Neunkirchner etwas erreichen wollen“, wie sie erklärte. Haas-Toder wiederum, wie Gerhard Scharf mittlerweile SPÖ-Parteimitglied, lobte die SPÖ-Spitzenkandidatin: Sie sei mit „Herz und Verstand Politikerin“ – und sie hoffe, dass Kahofer nächste Bürgermeisterin der Bezirkshauptstadt werde.

Kritik an „Freunderlwirtschaft“ der schwarz-grünen Koalition

Die kritischen Töne gegenüber den politischen Mitbewerbern übernahm Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz in seiner Rede – dabei hatte er vor allem die schwarz-grüne Stadtkoalition im Visier. Die sei „gegen Umweltschutz“, stehe für „Freunderlwirtschaft“ und „keine Verteilungsgerechtigkeit“. Die SPÖ hingegen habe bewiesen, dass sie „eine konstruktive Opposition“ sein könne – man habe „nicht nur kritisiert, sondern aktiv gestaltet“, wie es der Klubchef formulierte. Ein Plädoyer für die Sozialdemokratie hielt schließlich SPÖ-Landesrätin und Landesparteivorsitzender-Stellvertreterin Ulrike Königsberger-Ludwig. In der vergangenen Zeit sei es – so die Landesrätin mit Blick auf die geschlagenen Wahlen – nicht gelungen, „den Menschen zu erklären, warum sie die Sozialdemokratie brauchen“. Es gelte daher, „glaubwürdig zu sein“ – denn die SPÖ sei stets auf der Seite der Menschen gestanden, zeigte sich Königsberger-Ludwig überzeugt. Gemeinsam mit Günther Kautz und Andrea Kahofer zeichnete die Landespolitikerin anschließend auch langjährige SPÖ-Mitglieder aus.

