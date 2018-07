Die Personalrochade der Bezirks-SPÖ ist seit der Vorwoche auf Schiene: Nach dem Abschied von Ternitz-Bürgermeister Rupert Dworak als Landtagsabgeordneter, hat nun sein Vizebürgermeister Christian Samwald, der schon bisher im Landesparlament vertreten war, das Direktmandat von Dworak übernommen. Das Landeslistenmandat wiederum ging an Rene Pfister, den Vorsitzenden der SPÖ NÖ-Gewerkschaft. Er wurde bereits angelobt.

Im Gegenzug wurde Neunkirchens Stadträtin Andrea Kahofer im Rahmen der Landtagssitzung in den Bundesrat entsandt – die formale Ernennung und Angelobung stehen allerdings noch aus, wie Kahofer der NÖN erklärt: „Die Angelobung erfolgt dann erst in der Sitzung am 11. Juli im Parlament.“ Bei der Landtagssitzung in der Vorwoche konnte sie aber teilnehmen und das Geschehen verfolgen.

Abgeordneter außer Dienst Rupert Dworak hingegen wohnte der Landtagssitzung nur mehr auf den Zuschauerrängen bei. „Eine Sitzung von der Besuchergalerie war natürlich ein neues, ungewohntes Erlebnis, wo mir viele Kollegen von unten freundlich zugewunken haben“, meint Dworak schmunzelnd. Er betont allerdings, dass er als GVV-Chef ja weitermacht: „Damit bleibe ich ja Mitglied des Klubs und werde bei den Besprechungen weiter dabei sein.“

Heute, Dienstag, 3. Juli, startet die designierte Bundesrätin Andrea Kahofer übrigens ihre Bezirks-Sprechstunden. Diese finden von 15 bis 17 Uhr in der SPÖ-Bezirksgeschäftsstelle in Neunkirchen, Wienerstraße 33, 2620 Neunkirchen statt. Um Anmeldung unter 02635/62 417 oder per E-Mail: neunkirchen@spoe.at wird gebeten.