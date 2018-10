Was die Spatzen ohnehin schon länger von den Neunkirchner Dächern pfiffen, soll am Dienstag, 16. Oktober, im Rahmen einer Mitgliederversammlung der SPÖ auch offiziell fixiert werden: Bundesrätin Andrea Kahofer wird, so der Vorschlag, die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl 2020 anführen und damit Stadtrat Günther Kautz ablösen.

Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass es sich dabei am 16. Oktober nur mehr um einen Formalakt der Bestellung handeln wird und von den Mitgliedern kein großer Widerspruch zu erwarten ist.

In der Einladung der SPÖ Neunkirchen für die Mitgliederversammlung steht es bereits schwarz auf weiß: Kahofer soll Spitzenkandidatin werden. | NOEN

