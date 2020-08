„Der Kasperl ist da!“ Mit diesen Worten bewarb FPÖ-Stadtparteichefin Regina Danov in einem Facebook-Video das „anSta(d)ttfest“, welches am Samstag der Vorwoche über die Bühne ging – und besonders den ersten Programmpunkt, nämlich das Puppentheater für Kinder.

Dass „der Kasperl“ in Form einer Handpuppenfigur in dem Video aus der Rathaustür herausschaut, sorgt bei der Personalvertretung allerdings für heftige Kritik. „Eine typisch freiheitliche, unqualifizierte Aktion“, ärgert sich Harald Nemeth im NÖN-Gespräch. Schließlich unterstelle man in dem Video, auf dem Rathaus würden nur Kasperl arbeiten, ist er überzeugt: „Gegen diese Unterstellung verwehre ich mich“, so Nemeth. Unterstützung erhält er von Kollegen Bernhard Vorauer: „Viele Mitarbeiter haben uns darauf angesprochen!“ Keine Freude mit der Formulierung in dem Video hat auch Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Weder Mitarbeiter noch Politiker sind Kasperl“, betont er – und fügt hinzu: „Eigentlich richtet sich die Aktion ohnehin von selbst.“

Danov: Video hat nichts mit Bediensteten zu tun

Die freiheitliche Stadtparteichefin Regina Danov reagiert mit Kopfschütteln auf die Kritik. „Die ersten drei Sekunden aus dem Zusammenhang herauszureißen und zu kritisieren, können wir nicht nachvollziehen, zumal das Video in keinem Zusammenhang mit Bediensteten des Rathauses steht oder stehen sollte.“ Vielmehr habe man darstellen wollen, dass die Größe des Veranstaltungszeltes für ein Puppentheater geeignet sei, für andere Anlässe aber eher zu klein. „Worum wohl spielen alle Künstler vor der Pestsäule und nicht in dem Zelt?“, so Danov.

Gleichzeitig appelliert die FPÖ-Obfrau, das Werbevideo mit Humor zu nehmen: „Ich bitte Sie, Herr Bürgermeister: Zeigen Sie ein Schmunzeln!“