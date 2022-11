Kein Nachfolger in Sicht: Obmann Auer macht weiter

Was sich bereits in der letzten Woche abgezeichnet hatte, trat am Mittwochabend tatsächlich so ein: Nach dem angekündigten Rückzug von Herbert Auer als Obmann des Vereins „Aktive Wirtschaft“ waren bis zur Sitzung keinerlei Wahlvorschläge für einen neuen Chef oder eine Chefin eingegangen. Weshalb Auer, der am Minoritenplatz sein Geschäft „Musiktreff“ betreibt, offen eine Auflösung des Vereins zur Sprache brachte.

Konkret hatten sich im Gasthaus Osterbauer 15 Vereinsmitglieder eingefunden. Auer, der seinen geplanten Rückzug erstmals im Rahmen der NÖN-Innenstadtdebatte öffentlich gemacht hatte, nannte drei mögliche Gangarten, nachdem sich auch in der laufenden Sitzung niemand bereit erklärte, die Spitze zu übernehmen: Neben einer Ruhendmeldung sowie einer gänzlichen Auflösung des Vereins bot er auch an, „noch ein Jahr weiterzumachen“, wie er sagte: „Mir liegt viel am Verein, weshalb ich vorschlage, dass ich bis zur Schließung meines Geschäftes weitermache und dann abgebe“, so Auer. Woraufhin die Antwort für alle Anwesenden klar war: Variante drei, einstimmig!

Wechsel bei Kassierin, Mitgliedsbeitrag bleibt

Das Problem der Obmann-Suche ist damit zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Trete er ab, „werden die Obmann-Stellvertreter bis zu einer Neuwahl übernehmen“, so Auer zum Prozedere. Der bestehende Vorstand blieb unverändert, einzig die zweite Kassierin Angelika Schabauer wurde verabschiedet. Für sie rückt Bettina Hofer nach, die sich ab 1. Jänner 2023 auch um die Rabattmarken „Neunerl“ kümmern wird.

Keinen Zuspruch erfuhr Auers Vorschlag, den Mitgliedsbeitrag (aktuell 180 Euro) auf nur 60 Euro zu reduzieren. Sein Argument: Aktuell biete der Verein nicht so viel an, und ein geringer Beitrag würde womöglich mehr Interessenten anlocken. Der Grundtenor vieler Teilnehmer war ein anderer: Erhöhe man in so angespannten Zeiten wie diesen den Beitrag nicht, reiche das völlig aus.

Und auch eine mögliche Fusion mit dem Verein für Tagestourismus war einmal mehr Thema. Während sich etliche Anwesende dafür aussprachen, bremste Auer. „Eine Zusammenlegung ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einmal eine Möglichkeit, aber ich denke, die Zeit dafür ist noch nicht reif.“ Beim Verein für Tagestourismus sieht man das ähnlich. „Wir setzen, wo wir können, auf Zusammenarbeit, trotzdem machen die beiden Vereine etwas Unterschiedliches, weshalb Eigenständigkeit Sinn macht“, so Obfrau Natascha Schweiger-Nemec auf NÖN-Anfrage.

