Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Schien die für Frühjahr geplante Fahrbahnsanierung am Holzplatz bereits beschlossene Sache, zieht die Stadtgemeinde nun die Reißleine und sagt das Vorhaben für heuer voraussichtlich sogar komplett ab.

Verantwortlich dafür zeichnen die Ideen, die der Unternehmerverein und die Familie Konrath zur künftigen Platzgestaltung auf der Gemeinde deponiert haben, die NÖN berichtete. Demnach soll der Platz ein besonderes Flair mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, anderen Zugangswegen und einer neuen Grünraum- und Lichtgestaltung erhalten: „Und bevor wir jetzt einen Schnellschuss machen, machen wir es lieber im kommenden Jahr komplett neu und ordentlich“, erklärt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer den Meinungsschwenk.

Während Unternehmervereins-Obmannstellvertreter Rudi Grubich das Umdenken begrüßt, hat man bei der Opposition mit den neuen Plänen wenig Freude: „Natürlich ist eine komplette Neugestaltung begrüßenswert, aber die Fahrbahnoberfläche ist in einem derartig schlechten Zustand, dass wir nicht länger zuwarten können“, warnt SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz vor potenziellen Unfällen und den möglichen rechtlichen Folgen: „Nicht auszudenken, wenn es aufgrund der riesigen und zentimetertiefen Fugenlöcher und Unebenheiten den ersten Radfahrer hinhaut oder eine Pensionistin mit dem Rollator deswegen stürzt.“ So kompliziert könne eine Neugestaltung wegen eines neuen Fahrbahnbelags im Nachhinein nicht werden, so Kautz.

Auch Osterbauer ist das Problem durchaus bewusst: „Wir wollen sicher nicht, dass etwas passiert und ich verstehe auch die diesbezüglichen Sorgen. Deshalb ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.“ Der Stadtchef möchte jetzt noch einmal alle Ideen sammeln und dann entscheiden: „Vielleicht machen wir ja die Fahrbahn dann noch im Herbst!“