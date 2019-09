Altkanzler und ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz war einen Tag vor der Nationalratswahl am Samstag in der Bezirkshauptstadt zu Gast. Er besuchte bei strömenden Regen das Oktoberfest der ÖVP am Hauptplatz.

Regenschirme, es waren viele Regenschirme, die das Bild am Neunkirchner Hauptplatz prägten, als Sebastian Kurz pünktlich mit dem Ertönen der Feuerwehrsirene und dem Applaus und "Bravo"-Rufen um 12 Uhr mittags die Bühne vor dem Rathaus betrat.

Doch an Trübsalblasen war im Lager der Schwarzen keine Sekunde zu denken. Leger im weißen Hemd, ohne Krawatte, in schwarzer Steppjacke und blauer Hose, schwor Kurz seine Fans, die mit Tafeln und in türkisen Gewändern ihre Unterstützung zeigten, auf den Wahlsonntag ein. Sprach noch rasch seine politischen Schwerpunkte wie Steuersenkung, Kampf gegen illegale Migration oder Stärkung der Wirtschaftsstandorte an, ehe er allen für die Unterstützung dankte und noch einmal das klare Ziel für den Sonntag ausgab: ,,Wir müssen so stark sein, dass keine andere Koalition gegen uns möglich ist!"

"Sogar morgen gehe ich noch mal auf den Kirtag Wahlwerben"

Zuvor sorgte bereits ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in seiner Rolle als ,,Einpeitscher" für den einen oder anderen Schmunzler. So meinte er etwa, die Ruhe als ehemaliger Pröll-Schüler erst von Kurz gelernt zu haben, seitdem gebe er sich nur mehr ,,präsidial". Den Wahlkampf werde er bis zur letzten Sekunde führen - ,,sogar morgen gehe ich noch auf den Kirtag Wahlwerben!"

Nach den kurzen offiziellen Reden und einigen Präsenten an den Ehrengast wie etwa Wein von Neunkirchens Winzerkönig Franz Fischer blieb dann trotz unaufhörlichen Regens noch genug Zeit für Fotoshootings und Gespräche. Kurz wurde von den Besuchern regelrecht bestürmt, erfüllte aber geduldig alle Wünsche und Anfragen.

Übrigens: Auch einige Vertreter der Neunkirchner SPÖ ließen sich das Spektakel nicht entgehen: ,,Ein kluger Schachzug, das muss man neidlos anerkennen", war da zu hören.