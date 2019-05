Die Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal mit Sitz in Neunkirchen hat einen neuen Manager: Die Ternitzerin Andrea Stickler ist Christian Wagner, der sich wie berichtet beruflich neu orientieren wird, in dieser Funktion nachgefolgt.

Die 29-Jährige konnte sich gegen acht Mitbewerber, von denen es insgesamt vier ins Hearing schafften, durchsetzen. Und die studierte Raumplanerin und Soziologin lebt ihren neuen Beruf: Täglich fährt sie mit dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz. „Das Bedürfnis nach Praxiserfahrung, um Inputs zu sehen und auch umzusetzen“, hätten sie bewogen, sich für den Job zu bewerben. „Ich freue mich natürlich riesig, dass die Wahl auf mich gefallen ist.“

Auch Wagner ist mit seiner Nachfolgerin zufrieden: „Die Klima- und Energiemodellregion Schwarzatal profitiert dabei auch durch ihre Kontakte zur Forschung und Wissenschaft, was ein nicht unwesentlicher Zukunftsfaktor ist!“

Stickler hat mit 1. Mai ihren Job angetreten, „derzeit bin ich dabei, mich einzuarbeiten!“ Dass das Aufgabenpotenzial ein großes ist, das auf sie zukommt, ist ihr bewusst. Auch die Schwerpunkte in den kommenden Monaten sind bereits klar definiert: „Große Priorität liegt natürlich im Radfahrverkehr mit all seinen Nuancen, aber auch ökologische Beschaffung bei Green-Events und damit weg vom Plastik sowie der Schutz der Ressource Wasser werden zentrale Themen in den kommenden Monaten werden.“

Vorschusslorbeeren gibt es von Verbandsobmann SPÖ-LAbg. Christian Samwald: „Eine sehr gute Wahl und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit, weil Andrea Stickler nicht nur eine ausgewiesene Expertin ist, sondern auch aus der Region stammt!“

In den kommenden Wochen wird sie übrigens arbeitstechnisch noch von ihrem Vorgänger Christian Wagner begleitet.