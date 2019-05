Die Personalvertretungswahlen im Neunkirchner Rathaus waren in den letzten Jahren stets eine recht eindeutige Angelegenheit: Lediglich eine FSG-Liste, nämlich jene von Harald Nemeth, stand auf dem Stimmzettel. Beim heurigen Urnengang am 13. Juni gibt es eine breitere Auswahl: Bernhard Vorauer geht als Spitzenkandidat einer FCG-Liste ins Rennen. Der 35-Jährige befindet sich seit 2015 im Gemeindedienst, war zunächst am Bauhof beschäftigt und führt nun die Agenden als Brandschutzbeauftragter aus. „Einige Mitarbeiter sind auf mich zugekommen und haben gemeint, dass sie sich wünschen würden, dass ich eine Liste mache“, erklärt Bernhard Vorauer mit seiner Kollegin Nadine Zwazl – auch sie wird auf dem Stimmzettel stehen – beim Besuch in der NÖN-Redaktion. „Natürlich habe ich darüber nachgedacht und mich dafür entschieden, es zu machen“, führt Vorauer aus.

Grabner Bernhard Vorauer kandidiert mit einer FCG-Liste (Christliche Gewerkschafter).

Wer außer Vorauer und Zwazl – sie ist seit 2018 in der Kleinkinderbetreuung in der Schreckgasse beschäftigt – auf der Liste kandidiert, wird vorerst noch nicht verraten. „Die Liste ist noch nicht ganz fertig und wird erst dieser Tage präsentiert“, erklärt Vorauer. Wichtig ist es beiden, „für faire Arbeitszeiten zu sorgen sowie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen“, wie Nadine Zwazl betont. Und Vorauer fügt hinzu: „Ich kenne die unterschiedlichen Bereiche und möchte auch stark auf das persönliche Gespräch setzen!“ Bewusst gewählt habe man jedenfalls den Namen der Liste: „Für alle“ soll er lauten. Vorauer: „Ich stehe für eine Zusammenarbeit mit allen!“

Nemeth übt Kritik an Stadtchef Osterbauer

Bereits von den Plänen Vorauers gehört hat Harald Nemeth, wie er auf NÖN-Nachfrage erklärt. Allerdings „weiß ich noch nichts Näheres, beziehungsweise wie die Liste genau aussehen wird“, wie er weiter ausführt. Trotzdem übt Nemeth heftige Kritik – nicht an den Kandidaten der neuen Liste, viel mehr an Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Der sei, so Nemeth, für die Kandidatur der FCG-Liste verantwortlich: „Er hat einige Mitarbeiter zu sich geholt und sie gebeten, gegen uns zu kandidieren“, ist er sicher. Das seien „Methoden wie im Ostblock“, ärgert sich Nemeth.

Ausführungen, die der angesprochene Stadtchef zurückweist: „Ich habe niemanden dazu ermuntert, zu kandidieren! Es sind Personen zu mir gekommen und haben gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn sie antreten – und das habe ich im Sinne der Demokratie natürlich nicht.“ Genauso gut hätte er auch eine freiheitliche Liste zugelassen, so Osterbauer: „Und Methoden wie im Ostblock sind es nur, wenn man lediglich eine Liste zulassen würde!“