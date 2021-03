Die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflegeschule Neunkirchen startet am 15. September 2021 wieder je einen Lehrgang in den beiden Pflegeassistenzberufen, die einjährige Ausbildung in der Pflegeassistenz und die zweijährige Ausbildung in der Pflegefachassistenz.

Für alle an der Ausbildung Interessierte veranstaltet die Schule am Freitag, dem 19. März von 13 bis 16.30 Uhr einen Info-Nachmittag - heuer erstmals virtuell. "Hierbei wird ein Einblick in den Tätigkeitsbereich und in den Ablauf der Ausbildung zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz geboten, ebenso gibt es Informationen bezüglich der Möglichkeit zu Förderungen von Seiten des AMS. Ein Kurzfilm ermöglicht Schule und Lehrerteam kennenzulernen", heißt es seitens der Schule.

Anmeldung: gukps@neunkirchen.lknoe.at oder 02635/9004-17902.