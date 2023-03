Krankenpflegeschule: Teamentwicklung mit haariger Begleitung

Bei der jährlichen Klausursitzung des Teams der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Neunkirchen stand dieses Mal die Teamentwicklung im Vordergrund. „Es wird morgen einen Tag in der Natur geben – zieht euch warm und wandertauglich an“, so überraschte Direktorin Barbara Rupprecht ihr Team am Vortag des Events.

Gemeinsam löste das Team in Gruppen einige Aufgaben, um dann mit dem Bus auf die Hohe Wand gebracht zu werden, wo es von der Direktorin in Empfang genommen wurde. Dort wurden die Meilensteine der letzten Jahre noch einmal ins Gedächtnis geholt. Barbara Rupprecht machte ihrem Team die erbrachten Leistungen im Rahmen einer Bergbesteigung sichtbar. „Es war wirklich anstrengend und herausfordernd, aber wir können absolut stolz auf uns sein“, so der Tenor im Team.

Bei der anschließenden Wanderung mit Lamas und Alpakas konnten alle ihr Feingefühl und ihre Führungskompetenz unter Beweis stellen. Der Tag schloss nach einem Mittagessen und abschließender Wanderung zum Skywalk mit wunderbarer Weitsicht ab.

