Er ist bereits im Wahlkampf aufgefallen, als er Bürgermeister Herbert Osterbauer kaum einen Schritt von der Seite wich und bei Veranstaltungen dauerpräsent war: Thomas Rack. Mit 4. Mai ist der ehemalige Mitarbeiter des Bundeskanzleramts nun offiziell bei der Stadtgemeinde beschäftigt. Im Bürgermeisterbüro, was bei der SPÖ für Kritik sorgt und diese sogar zum Thema in einem ihrer Videos gemacht hat.

„In Zeiten wie diesen ist das ein völlig falsches Zeichen, man sollte lieber den Vereinen die Mieten stunden“, so Stadtrat Günther Kautz. Er ortet Postenschacher und kritisiert auch, dass Rack mit der Durchführungen von Veranstaltungen betraut ist. „Was soll er da genau machen? Es gibt bis Herbst keine Veranstaltungen!“ Und Bundesrätin Andrea Kahofer ergänzt: „Ich möchte betonen, dass es uns dabei nicht um die Person geht, die durchaus sympathisch ist, sondern einzig um die Tatsache, dass bei einem zu erwartenden Einnahmenwegfall der Kommunen, wovon klarerweise auch Neunkirchen betroffen sein wird, dieser Posten in Zeiten des Veranstaltungsverbots und einer ohnedies sehr guten Aufstellung der Gemeinde in diesem Sektor, nicht zu erklären ist. Zugleich werden Stundungen und Zahlungserleichterungen abgelehnt. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?“

Kritik, die ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer nicht versteht: „Thomas Rack hat hervorragende Referenzen und ist sicherlich nicht als Eventmanager angestellt worden. Das ist nur ein Teilbereich seiner Tätigkeit. Er kümmert sich auch um Kultur und das Vereinswesen. Im übrigen wird es nach Corona auch wieder Veranstaltungen geben und die gehören teilweise auch schon jetzt vorbereitet“, so der Stadtchef.

Gleichzeitig erklärt er, warum die Besetzung überhaupt notwendig geworden war: „Mit Lara Weninger wechselt eine Mitarbeiterin meines Büros in die Finanzabteilung und ihre Stelle wurde nachbesetzt. Und als Bürgermeister darf ich mir meine direkten Mitarbeiter wohl schon noch selbst aussuchen!“ Im Übrigen sei der Vertrag mit dem 32-jährigen Neunkirchner befristet und dieser habe auch ein Rückkehrrecht in das Kanzleramt: „Nachdem er aber in Neunkirchen wohnt, wollte er auch hier arbeiten, um etwas mehr Lebensqualität zu erhalten!“

Rack selbst wollte sich nicht näher dazu äußern. „Den Ausführungen des Bürgermeisters ist nichts hinzuzufügen!“