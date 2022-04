Küchenbrand: Feuerwehr rettete bewusstlose Frau

Werbung

Eigentlich hatte sich die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt den Sonntagvormittag anders vorgestellt. „Wir hatten Unterabschnittsübung und standen alle angezogen in der Fahrzeughalle – zum Glück, denn so konnten wir innerhalb von nur einer Minute ausrücken“, schildert Kommandant Mario Lukas gegenüber NÖN.at.

Die Wehr war zu einem Brandverdacht ins Stadtgebiet alarmiert worden und vorerst mit fünf Fahrzeugen dorthin ausgerückt. „Als wir ausgestiegen sind, haben wir schon gesehen, dass es aus einem Fenster herausraucht“, so Lukas. Die Alarmstufe wurde daher in weiterer Folge erhöht, die Rettungskette damit automatisch in Bewegung gesetzt.

Der erste Erkundungstrupp fand schließlich eine bewusstlose Frau sowie einen Hund im Gebäudeinneren. „Der Atemschutztrupp konnte beide retten. Die Frau wurde erstversorgt und danach dem Rettungsdienst übergeben“, so der Kommandant der Stadtfloriani. Der Brand selbst war relativ schnell gelöscht, so Lukas: „Es handelte sich um einen Küchenbrand.“

