Bis zu einer Woche lang können Interessierte bei einem der 26 Service Center der Netz NÖ Einblicke in die Praxis bekommen und selbst ausprobieren, ob der Beruf ElektrotechnikerIn das richtige ist.

Christoph Leeb jedenfalls mag vor allem die Abwechslung. „Ich bin jeden Tag woanders, habe jeden Tag eine andere Arbeit und die Kollegen sind nett. Ich habe hier noch nie etwas gemacht, was mir nicht gefallen hat. Ich freue mich vor allem darauf, auf die Freileitungen zu klettern, aber das dürfen wir erst im zweiten Lehrjahr.“

In insgesamt dreieinhalb Lehrjahren lernt er alles über die Installation und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen, über die Prüfung und Instandhaltung von Leitungen und kümmert sich um Fehler- und Störungsbehebung bei elektrischen Systemen – für den Fünfzehnjährigen ein sicherer Arbeitsplatz.

EVN/Stefanie Marek Lehrling Christoph Leeb und Service Center-Leiter Adolf Wurm vor dem Netz NÖ Standort in Neunkirchen.

Service Center Neunkirchen-Leiter Adolf Wurm hat an seinem Standort derzeit sieben Lehrlinge und hat schon einige ausgebildet. „Nach dem Lehrabschluss werden die Lehrlinge einige Zeit an anderen Netz NÖ Standorten eingesetzt. Wenn sie dann wieder bei uns arbeiten wollen, nehmen wir sie gerne. Alle, die wir ausgebildet haben, sind sehr gut, in dem, was sie tun.“

Für September 2020 werden noch Lehrlinge (m/w) gesucht. Wer eine Karriere als ElektrotechnikerIn bei der Netz NÖ starten will, kann sich noch bis Februar 2020 unter www.evn.at/lehrlinge bewerben.