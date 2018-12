Das Benefiz-Mariandlschießen des Lions Clubs am Neunkirchner Hauptplatz ist bereits in vollem Gange. Am Donnerstag, 6. Dezember duellierten sich die Teams Hofer Bau, ÖVP Wartmannstetten, Wartmannstettner Eisprinzessinnen, SC Eurotor Neunkirchen und 1. Neunkirchner EK auf der Eisfläche. Weiter geht es am Montag, 10. Dezember.

NÖN.at fungiert als Medienpartner und liefert alle Fotos der Veranstaltungsreihe!