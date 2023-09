„List Magic“: Konditor, Sanitäter, Zauberer

Rund 14 Jahre ist es her, dass ein Geschenk eine Leidenschaft in Alexander List entfachte, die ihn nicht mehr loslassen sollte: Im Alter von fünf Jahren bekommt er seinen ersten Zauberkasten. „Das hat mich von Anfang an interessiert, weshalb mein Onkel bald darauf mit mir einkaufen gegangen ist und ich mir weitere Sachen zulegen konnte“, erzählt der heute 19-Jährige. Sind es anfangs eher kleinere Auftritte im Rahmen der Familie, zieht es den Neunkirchner schon bald auf größere Bühnen. Seit dem Jahr 2016 tritt er nun schon als „List Magic“ auf – und versetzt mit den unterschiedlichsten Tricks sein Publikum in Erstaunen.

Illusionen, Salon- sowie Tisch-Magie und Mentalmagie sind Lists Steckenpferde – ob auf Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern, „Magic und Dinner“-Abenden, Firmen-Events oder Hochzeiten. Immer gleich ist die Frau an seiner Seite: Partnerin Vanessa Kollenhofer-Gruber fungiert als Lists Assistentin – und lässt sich von ihm auch schon mal „wegzaubern“. „Wir haben uns im Zirkus kennengelernt – ich als Zuschauerin, Alexander als Akteur. Da sind wir ins Reden gekommen und mich hat das so fasziniert, dass wir beschlossen haben, das gemeinsam zu machen“, erzählt die 18-jährige angehende Kindergartenpädagogin. Nicht nur beruflich, auch privat sind die beiden ein Paar.

Alexander List bei der Arbeit. Foto: List Magic KG

Ideen und Inspiration holt sich Alexander List nicht nur aus Büchern, sondern auch vom Zaubererduo „Die magischen Zwei“ (Karlo & Ksenija Sajovic aus Pottschach), das einst sogar Auftritte bei „Siegfried und Roy“ absolvierte. Das Um und Auf sei aber ohnehin „Training, Training und nochmal Training“, wie es List formuliert. Und was, wenn ein Trick vor dem Publikum doch nicht aufgeht wie gewünscht? „Das ist ganz klar: die Ruhe bewahren, einfach weitermachen, so tun, als ob das zur Show gehören würde.“ Apropos Show: Bei sämtlichen Auftritten sei diese essenziell, meint der 19-Jährige: „Ich kann einen noch so tollen Trick haben – wenn die Show nicht passt, haut es nicht hin.“

Gemeinsam mit seiner Partnerin hat Alexander List heuer sogar sein eigenes Unternehmen gegründet, trotzdem geht der 19-Jährige noch einem anderen Brotberuf nach: Nach der abgeschlossenen Lehre als Konditor verschlug es den Neunkirchner zum Roten Kreuz, wo er als Rettungssanitäter arbeitet. „Das lässt sich zeitlich gut mit den Auftritten vereinbaren.“

Der große Traum sei es aber ohnehin, vom „Zaubern“ leben zu können. „Und natürlich ein Auftritt in Las Vegas“, fügt der Zauberkünstler hinzu.

Informationen:listmagic.at