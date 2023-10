Lokal wiedereröffnet: „Cilli“ in völlig neuem Glanz

Was vor einigen Monaten eher klein begonnen worden war, entwickelte sich zu einem wahren Großprojekt. Gut drei Monate lang wurde im Lokal „Cilli“ in der Rohrbacherstraße umfassend um- und ausgebaut, seit wenigen Wochen können sich die Gäste vom Ergebnis ein Bild machen. „Bei vielen gibt es ein richtiges Wow-Erlebnis. Ich sage dann immer: Es ist alles neu, nur ich bin die Alte geblieben“, meint „Cilli“-Chefin Afrdita Saipi mit einem Augenzwinkern.

In der Tat ist das Lokal kaum wiederzuerkennen. Das Restaurant, das vor gut zwölf Jahren seine Pforten öffnete, ist nicht nur größer, sondern auch deutlich heller geworden, zahlreiche Holzelemente sollen für einen Wohlfühl-Charakter sorgen. Die Küche ist nun dreimal so groß wie zuvor – und die Bar befindet sich mittig, in der Nähe des Eingangs: Sie ist der Blickfang beim Betreten des Lokals. Verantwortlich für das neue Design zeichnet maßgeblich Afrdita Saipis Bruder Nargjil, der als Architekt tätig ist. „Das Ziel war, das Lokal aufzupeppen, es moderner zu gestalten und damit auch noch mehr Gäste zu gewinnen“, erklärt er.

Das unterstreicht auch die Betreiberin selbst. „Gerade in Zeiten, in denen in der Gastronomie viele zusperren, wollten wir investieren, etwas für Neunkirchen schaffen und eine Art zusätzliches Wohnzimmer gestalten“, meint Afrdita Saipi.

Speisekarte umgestaltet, Pizzen nach neuer Rezeptur

Bemerken soll man die Veränderungen aber nicht nur am Look des Lokals, sondern auch daran, was serviert wird. Die Speisekarte wurde umgestaltet, das Frühstücksangebot ausgebaut. Und die Pizzen kommen ab sofort aus einem neuen Pizzaofen inklusive neuer Rezeptur. „Dazu haben wir sogar Hilfe von einem italienischen Pizzakoch erhalten“, so Saipi. Ihr Dank gilt nicht nur ihrem Bruder für die Planung, sondern im Speziellen auch Vater Seval, der bei den Arbeiten selbst Hand angelegt hat. „Die beiden haben das Projekt maßgeblich betreut und umgesetzt“, freut sie sich.

Wer sich selbst überzeugen möchte: Gästen stehen ab sofort auch mehr Parkmöglichkeiten als zuvor zur Verfügung.