Es war Sänger und Schauspieler Hansi Lang (1955-2005), der das Können von Schlagzeuger Luigi Kainrath einst entdeckte. Alles begann 1982. Kainrath („The Hammer“) spielte damals in der Band „Taurus“, die in dem Jahr das Finale des „Pop-o-drom´s“, damals Europas größter Bandwettbewerb, in der Wiener Stadthalle gewann. In der Jury saß Hansi Lang, der Luigi Kainrath vom Fleck weg als Substitut für seinen damaligen Superdrummer Peter Kolbert engagierte, da dieser immer wieder gesundheitliche Probleme hatte.

Das war schließlich auch der Grund, warum der Neunkirchner Drummer mehrmals live sein Können unter Beweis stellen durfte – und so wurden immer mehr heimische Künstler und Austropoper auf ihn aufmerksam. Durch sein präzises Spiel und vor allem seine schnelle Auffassungsgabe wurde er bald zum gefragten Studiodrummer und ist daher auf einigen Platten-Produktionen heimischer Künstler zu hören. „Eines meiner Studiohighlights war die Mitwirkung als Chorsänger bei dem Song ,Hold on to love‘ einer gewissen Micky Lawrence, die später als Lilly Marschall bei der Kurt-Ostbahn-Chefpartie berühmt werden sollte. Immerhin schaffte es der Song auf Platz sechs in der heimischen Hitparade – und dies trotz meiner Gesangseinlage“, erinnert sich Luigi Kainrath schmunzelnd.

Über eine in New York lebende Freundin bekam er eine Einladung, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu reisen. In der Millionenmetropole bekam Kainrath schließlich die Möglichkeit, mit Größen wie Omar Hakim (Drummer u. a. bei Miles Davies, David Bowie, Sting und Madonna) oder mit dem Chef der „Masterdisk Studios“, Howie Weinberg (Bruder von Springsteen-Drummer Max Weinberg) Erfahrungen zu sammeln. Höhepunkt war wohl die Mitwirkung beim letzten Konzert der Phil Collins-Welttournee im Madison Square Garden vor rund 27.000 Zuschauern, bei dem er als einer der Gast-Perkussionisten dem Song „In the air tonight“ eine ganz besondere Note verlieh.

Wieder zurück in seiner Heimat wurde Luigi Mitglied der wohl erfolgreichsten und bekanntesten österreichischen Rockband „Blind Petition“, die auch international Furore machte, etwa mit Auftritten beim John-Lennon-Peace-Festival oder durch gemeinsame Tourneen, etwa mit Motörhead, Blackfoot, Black Sabbath, Krokus oder Blue Öystercult. Nach einer ausgedehnten Tournee verließ Luigi Kainrath 1998 die Band und wollte sich aus dem Musikbusiness zurückziehen.

„Aber wer ein echter Rock ´n Roller ist, kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Und so wollte ich zu meinem 50. Geburtstag im Jahre 2009 einen würdigen Abschluss meiner musikalischen Zeit im Gasometer in Wien gestalten und anhand der 25 größten Rocksongs meine Lebensgeschichte nachstellen“, schildert Kainrath – und schuf damit eine weitere Band, die „Legends of Rock“. Eigentlich hätte es ein Einzelkonzert bleiben sollen, aber die Nachfrage war derart groß, dass man bis heute auf vielen Bühnen unterwegs ist.

„Legends of Rock“ gastiert am Freitag, 28. August, im Gaderer Park in Wimpassing mit der Queen-Show „Bohemian Rhapsody“.