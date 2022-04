Märkte an der B 17: Grüne mit Radweg geködert

Werbung

Wie die NÖN bereits vor einigen Wochen exklusiv berichtete, plant der Rewe-Konzern ein Marktzentrum mit drei Filialen (Billa, Penny und BIPA) direkt an der B 17 neben dem Zirkusplatz. Allerdings musste der Gemeinderat durch eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes erst den Weg dafür ebnen. Die Vorgabe, nur eingeschossig statt mehrgeschossig zu bauen, führte zu nachhaltigen Polit-Debatten, wir berichteten.

„Wir haben mit unserem Koalitionspartner ÖVP vereinbart, dass es eine Planung für eine Geh- und Radwegeverbindung aus dem Stadtzentrum in das neue Handelszentrum und weiter bis zum Bahnhof geben soll. “

Vizebürgermeister Johann Gansterer

Im Zentrum stand hier das Verhalten der Grünen, die dem Deal letztlich zustimmten. Obwohl man auch dort lieber eine mehrgeschossige Bauweise gesehen hätte, wie Vizebürgermeister Johann Gansterer erklärt: „Uns ist eine Zustimmung nicht leicht gefallen, wir hätten aus städtebaulicher und ökologischer Sicht eine mehrgeschossige Bebauung bevorzugt. Leider war dies trotz intensiver Verhandlungen wegen verschiedener Faktoren am Ende nicht möglich.“

Im Gegenzug darf sich seine Partei aber über einen Kompromiss und die Errichtung eines Radweges freuen: „Wir haben mit unserem Koalitionspartner ÖVP vereinbart, dass es eine Planung für eine Geh- und Radwegeverbindung aus dem Stadtzentrum in das neue Handelszentrum und weiter bis zum Bahnhof geben soll. Die Umsetzung soll in weiterer Folge schrittweise erfolgen“, erklärt Gansterer die Hintergründe.

„Die Grünen haben ihre Seele nicht verkauft, weil sie gar keine mehr haben“,

Im Detail sieht das so aus, dass im Bereich Fabriksgasse ein Radweg mit sicheren Querungen für Fußgänger und Radfahrer über die Peischingerstraße in Richtung Zirkusplatz geschaffen werden soll. „Das ist besonders wichtig, da die Fabriksgasse und die Peischingerstraße sehr stark von Autos befahren werden und hier für Fußgänger und Radfahrer großer Handlungsbedarf besteht, gerade wenn dort neue Einkaufsmärkte entstehen. Diese Planungen waren ein wichtiges Kriterium für unsere Zustimmung zur Umwidmung für das gegenständliche Handelszentrum, ein Angebot eines Verkehrsplaners liegt bereits vor und soll nach einer Detailabstimmung beschlossen werden“, ergänzt er und handelt sich damit Kritik der SPÖ ein, die die Vorgehensweise sehr kritisch sieht und dem Plan die Zustimmung verweigert hat. „Die Grünen haben ihre Seele nicht verkauft, weil sie gar keine mehr haben“, findet SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz drastische Worte.

„Gewessler und Krismer treten offiziell gegen Bodenversiegelung auf und die Grünen lassen diese genau in Neunkirchen zu“, spricht Kautz die Ministerin und die NÖ Grünen-Chefin an. Gleichzeitig betont er aber, dass die SPÖ grundsätzlich nichts gegen das Projekt habe: „Hätte Rewe wie ursprünglich vorgesehen vier Stöcke gebaut, dann hätten wir zugestimmt. So aber können wir das nicht verantworten“, so Kautz, der zudem eine Absiedlung von Billa und BIPA aus der Stadt befürchtet. Rewe wollte sich vorerst nicht dazu äußern.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.