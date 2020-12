Nicht selten wird Journalisten vorgeworfen, sie hätten zu wenig Kenntnis über die Dinge, über die sie schreiben. Ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, sei dahingestellt – zumindest bei den folgenden Zeilen darf aber eigentlich niemand meckern. Denn sowohl Samstag, als auch Sonntag waren wir beide mittendrin – jeweils mehrere Stunden als Hilfspersonal bei den Drive-in-Stationen in Neunkirchen. Natürlich, weil wir – wie bei Medienleuten üblich – neugierig sind, wie das so abläuft. Viel mehr aber eigentlich, um selbst einen kleinen Beitrag zu leisten.

Los geht es am Samstag noch in der Dunkelheit – um 6.30 Uhr treffen die Helfer am Gelände auf die beiden Teamleiter Susi Kohn und Thomas Rack, die das Geschehen an dem Wochenende stets bestens im Blick haben. Es folgen kurze Ein- und Anweisungen, ehe für uns der Moment der Wahrheit kommt: Um tatsächlich mithelfen zu können, braucht es einen negativen Corona-Test. Gemeinderätin Amra Pilav nimmt den Nasenabstrich bei uns beiden (sehr gekonnt und völlig schmerzfrei) vor – nur ein paar Tränchen kullern über unsere Gesichter, kitzelt das Stäbchen in der Nase schließlich doch ein wenig. Kurze Zeit später kommt auch schon das Ergebnis auf unsere Handys: Negativ. Das sind doch positive Nachrichten!

Kurz nach acht Uhr trudeln die ersten Autos ein. Denn alle drei Teststraßen am Gelände der Firma Ofenböck sind als Drive-in-Stationen aufgebaut. Viele nutzen das schöne Wetter aber auch für einen Spaziergang und absolvieren den Test zu Fuß.

Nervosität ist schnell verflogen

Die erste Dame fährt bei der Teststraße zwei vor und ist sichtlich nervös. Die Frau erklärt, dass sie bis dato noch nie getestet wurde – ein Satz, den wir in diesen zwei Tagen noch öfter hören werden. Die Testerin, eine Krankenschwester aus dem Landesklinikum Wr. Neustadt, hat die Situation unter Kontrolle – weiß, wie sie die Frau beruhigen kann. Sie nimmt sich Zeit, erklärt, was jetzt passiert. Innerhalb weniger Sekunden ist es vorbei und die Dame hinter dem Steuer winkt sichtlich erleichtert zum Abschied. Dass wenig später ihr negatives Testergebnis auf dem Handy eintrudelt, dürfte die Erleichterung nur weiter verstärkt haben.

Auch, wenn innerhalb unserer Dienstzeiten kein einziges positives Ergebnis aufschlägt – für den Fall der Fälle ist alles genau geplant: Das medizinische Testpersonal wird sofort von der Station abgezogen und muss die Schutzkleidung wechseln. Eine Vertretung springt ein.

Die Reaktionen der Testpersonen auf den Ablauf fallen übrigens fast ausschließlich positiv aus. „Das war es schon? Und deshalb regen sich die Leute so auf?“, meint etwa ein weißhaariger Mann mit Brille schmunzelnd nach seinem Abstrich. Oft hören wir auch Lob für das Testpersonal – „schön, dass ihr das freiwillig macht’s“, meint etwa ein Herr. Dankesworte, denen wir beide uns an dieser Stelle nur anschließen können.