Mit einem Teilnehmerrekord von 94 Mannschaften endete in der Vorwoche das bereits siebente "Mariandlschießen". Rund 700 Personen kämpften vier Wochen lang um den besten Gesamt-Punkteschnitt, die Neunkirchner NÖN begleitete die Veranstaltung ja als Medienpartner. Den Turniersieg mit 0,3 Tausendstel Vorsprung errang das Team vom Stadtbauamt Neunkirchen. Platz 94 (den Letzten) erreichte das Team Modehaus Steinberger. Dafür darf sich die Mannschaft ein Jahr an der Wandertrophäe „Clarence - der schielende Löwe“ erfreuen. Für den Organisator, den Lions-Club Neunkirchen-Schwarzatal, brachte das Turnier einen Spendenbetrag von 4.760 Euro ein. „Für uns ein neuer Rekord“, freute sich Lions-Präsident Johannes Reisner. Der Scheck über 4.760 Euro für die Siegermannschaft wurde an Baudirektor Christian Humhal übergeben.

Spendenbetrag wird aufgeteilt

Dieser Betrag wird im Einvernehmen mit dem Lions-Club jeweils zur Hälfte auf die Aktion „...ein Stück Ferien!“ der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen sowie auf das St. Anna Kinderspital aufgeteilt. Ergänzend zum "Mariandlschießen" gab es am Freitag, 20. Dezember ein "Kinder-Mariandlschießen". Die dabei erzielten Punkte wurden vom Lions-Club mit 2.400 Euro honoriert. Dieser Betrag kommt einer bedürftigen Familie im Bezirk Neunkirchen zugute.

Das Endergebnis:

1. Stadtbauamt, 2. DVAG Team NK, 3. Daves Espresso, 4. Wirtschaftskammer, 5. Netzroller, 6. Therapie 11. Mai Team 3, 7. Ordination Dr. Friesenbichler, 8. LC Kirchschlag, 9. Graf Wurmbrand Walker, 10. Westernclub Schwarzatal.

Einen Rückblick auf das "Mariandlschießen" findet ihr auch in der nächsten NÖN Neunkirchen-Printausgabe ab 31. Dezember in der Trafik!