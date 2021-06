Jeder, der eine FFP2-Maske trägt, kennt es: Entweder man wird nur schwer verstanden, oder man versteht sein Gegenüber nur schwer. Dem will nun die Sprachtrainerin und Radiomoderatorin Pamela Grün mit Infos und Angeboten entgegentreten.

„Besonders schwer sind die Zwielaute zu verstehen, viele sprechen zu breit und die Maske ist dabei nicht förderlich. Deshalb sollte man besonders klar, deutlich und eher langsam sprechen. Die Stimme muss dem- entsprechend präsent sein, wenn schon der Mund durch eine Maske verdeckt wird. Bauchatmung sorgt zusätzlich für einen guten Stimmklang und auch viel trinken ist wichtig“, erklärt die Expertin und rät zu einem kleinen Übungstrick für zuhause. „Einen Korkstöpsel zwischen die Zähne nehmen und versuchen, damit zu sprechen!“ Für Personen, die sich näher für das Thema interessieren, bietet die Sprachtrainerin auch Webinare oder Einzelcoachings in ihrem Institut im MSC-Gebäude am Spitz an.