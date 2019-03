Kunden des Merkur-Einkaufsmarktes am Spitz werden ab 3. Juni vor verschlossenen Türen stehen: Weil der Markt, den es dort bereits seit den 90er-Jahren gibt, generalsaniert und umgebaut wird, bleibt er voraussichtlich für drei Monate komplett geschlossen.

„Das Restaurant wird sogar bereits am 13. Mai für den Umbau geschlossen werden. Wir rechnen mit einer Umbauzeit von knapp drei Monaten und planen, den Markt voraussichtlich Anfang September wieder zu eröffnen“, erläutert Rewe-Konzernsprecher Paul Pöttschacher die Details. Beim Umbau wird die Hülle des Gebäudes erhalten bleiben. An der Größe der bisherigen Verkaufsfläche soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Die Mitarbeiter werden während der Umbauarbeiten auf die umliegenden Märkte, zum Beispiel in Wiener Neustadt, aufgeteilt.

„Die Kunden können sich auf das neue Marktplatzkonzept von Merkur freuen, mit noch stärkerem Fokus auf Obst und Gemüse sowie Fleisch in Bedienung“, geht Pöttschacher bezüglich der Innovationen ins Detail. Zu den Investitionskosten möchte das Unternehmen keine Angaben machen. Übrigens: Die Apotheke soll während des Umbaus geöffnet bleiben und ihre Dienste in einem Container vor dem Markt weiterhin anbieten. Das ist vom Gesetz her auch so vorgeschrieben.