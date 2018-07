Eine Gruppe engagierter Unternehmer möchte in der Bezirkshauptstadt den Tagestourismus ankurbeln. Mit dem „Verein für Tagestourismus in Neunkirchen“ haben Gastronom Thomas Osterbauer, Zucker & Salz-Betreiberin Elisabeth Windbichler und Reisebüroleiterin Natascha Schweiger-Nemec, die als Obfrau fungiert, einen eigenen Verein ins Leben gerufen. In der Vorwoche konnte bereits die erste Reisegruppe begrüßt werden.

„Die Stadt hat so viel Potenzial, das brach liegt. Das wollen wir nützen. Zudem möchten wir aber den Besuchern auch die Chance bieten, die Vorzüge der innerstädtischen Wirtschaft kennenzulernen“, erklärt das Trio die Beweggründe der Aktion, von der auch ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Armin Zwazl sofort begeistert war.

Neben einer Stadt- und Museumsführung bekommen die Besucher auch Gutscheine diverser Innenstadtbetriebe und eine Verköstigung im Restaurant Osterbauer. 14 Betriebe nehmen mittlerweile an der Aktion teil - „neue sind jederzeit herzlich willkommen!“

Zuckerseiten der Innenstadt

Als besonderes Zuckerl und Willkommensgeschenk bekommen die Touristen sogar die „süßen Neunkirchner“ und ein Glas Prosecco bei Elisabeth Windbichler geschenkt. „Wir wollen am Vormittag die kulturellen und am Nachmittag die wirtschaftlichen Zuckerseiten unserer wunderschönen Innenstadt zeigen“, so das erklärte Ziel. Mit einer Marketingoffensive im Bereich von Senioren, Firmen oder Sparvereinen soll neues Besucherpotenzial gefunden werden.

Insgesamt kostet das Package für den Teilnehmer 39 Euro.