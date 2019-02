NÖN: Wie freiwillig war eigentlich Ihr Wechsel nach Neunkirchen. Sie waren lange Jahre ja auf der BH Mödling und dort auch wohnhaft?

Michael Engel: Es war auf jeden Fall freiwillig, weil das eine Chance ist, die das Land mir bietet, dass ich mich beruflich weiterentwickeln darf und dass mir zugetraut wird, eine zweite Stellvertretung zu machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und eine große Ehre.

Da prallen manchmal sicherlich Welten aufeinander. Mödling ist letztlich doch ein Zuzugsbezirk für den Wiener Bereich. Wir haben viel klassisches Publikum dabei. Aber das ist gerade das Spannende als Jurist in einer Bezirkshauptmannschaft, dass man verschiedenste Arten von Verfahren genauso wie von Menschen kennenlernen darf. Und noch an allen üben muss, ob ich damit zu Recht komme. Das ist auch zum Selbstabklopfen, ob ich mich dabei wohlfühle. Aber ich kann mit den Mödlingern genauso wie mit den Neunkirchnern.

Gibt es spezielle Bezugspunkte zum Bezirk?

Ja, ich war bis 2016 fünf Jahre lang hier an der Bezirkshauptmannschaft als Fachgebietsleiter für Wirtschaft und Umwelt für einen Teil der Gemeinden eingesetzt. Insofern war es ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich ja einen Großteil des Hauses und der Mitarbeiter kenne.

Schon ein Lieblingsplatzerl gefunden?

Ganz ehrlich: Nein. Weil ich liebe die Landschaft hier, sowohl die Bucklige Welt, als auch die Semmering- oder die Schneebergseite und das Raxgebiet. Da könnte ich mich jetzt einfach nicht entscheiden. Das sind Gebiete, die mir mein Heimatbezirk Mödling nicht bieten kann, die ich aber jetzt genieße.

Was unterscheidet die beiden Behörden aus Ihrer Sicht am meisten?

Der größte Unterschied ist die Struktur des Bezirks. Mödling ist ein sehr urbaner Bereich mit einem Waldteil im Westen und im Osten mit Landwirtschaft, aber in der Mitte mit sehr viel Wirtschaft und Wohnbevölkerung und sehr viel Verkehr und das alles auf sehr kleinem Raum. Neunkirchen hat halt viel mehr Platz, dadurch mit anderen Chancen, aber auch Problemen. Das ist auch, was man im Umgang mit den Gemeinden sehr ernst nehmen muss – wenn die sich die Frage stellen, in welche Richtung die Entwicklung geht.

Womit haben Sie die ersten Arbeitstage verbracht?

Ankommen und Heimkommen. Die Übersiedelungskartons auspacken, die dann doch erschreckend viele wieder waren. Und neue Kollegen natürlich wieder kennenlernen.

Für welchen Bereich werden Sie zuständig sein?

Ich bin Bereichsleiter für Wirtschaft und Umwelt. Das ist auch ein bisschen mein Stammthema, das war ich in Mödling bereits auch. Da gibt es genug zu tun.

Wie gut kennen Sie die Frau Bezirkshauptfrau Grabner-Fritz?

Ich glaube relativ gut, nachdem wir ja fünf Jahre zusammengearbeitet haben, kennt sie mich gut und ich kenne sie genauso gut.

Ist sie eine strenge Chefin?

Sie ist vor allem eine sehr interessierte Chefin. Sie hat einen großen Erfahrungsschatz gerade im Bereich des Wirtschafts- und Umweltrechts, der ihr besonders am Herzen liegt und sie interessiert sich auch für die Verfahren.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Ich bin ein relativ ruhiger und ausgleichender Charakter, das ist manchmal, wenn ein bisschen in den Verfahren die Funken fliegen, gar nicht das Schlechteste.

Und was lässt Sie in die Luft gehen?

Eine unserer Kernaufgaben ist ja die Sicherheitsverwaltung und der Schutz des Schwächeren und der Opfer. Und da bin ich ein bisschen dünnhäutiger als im Wirtschaftsberuf und das lässt mich auch in die Luft gehen, wenn so etwas nicht funktioniert: Der Schutz des Schwachen.

Wie lange wollen Sie Neunkirchen erhalten bleiben?

Da gibt es keine Pläne. Ich freue mich darauf, jetzt hier gute Arbeit zu leisten.

Wo wird man Sie in Zukunft wahrscheinlich als Bezirkshauptmann sehen?

Ziel ist es, das zu werden, aber ich habe keine Wunschvorstellung. So wie es kommt, so nehme ich es.