Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg war laut Polizei auf der B26 auf dem Weg von Puchberg am Schneeberg Richtung Neunkirchen in einer Linkskurve auf die Gegenspur geraten, mit einem 73-Jährigen kollidiert und in Folge in einen geparkten Pkw gekracht.

Beide Männer kamen zu Sturz. Der Pensionist aus dem Bezirk Neunkirchen auf dem E-Bike erlitt mittelschwere, der Motorradfahrer leichte Blessuren. Die Ursache für den Unfall kurz vor 11.00 Uhr war vorerst unbekannt, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.