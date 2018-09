Ein mysteriöser Autodiebstahl, der mit einem Totalschaden endete, beschäftigt derzeit die Ermittler. Zwar ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht von 4. auf 5. September, doch mit dem Schritt in die Öffentlichkeit erhofft sich die betroffene Neunkirchner Familie nun auch einen Erfolg, den Täter zu finden.

Fest steht bis dato nur, dass sich ein unbekannter Täter während der Nachtstunden mit dem grünen Ford Fiesta, der in einer Doppelgarage neben dem Wohnhaus in der Ackergasse 34 abgestellt war, aus dem Staub machte: „Leider ist der Schlüssel gesteckt, er hat dann die Garagentür wieder zugemacht und so haben wir den Diebstahl erst am Vormittag bemerkt“, schildern die Autobesitzer.

Anschließend fuhr der Autodieb bis knapp vor Puchberg, wo die Fahrt in der sogenannten „Strenberger Reith“ mit einem Totalschaden endete: „Dort ist der Täter gegen einige Bäume gefahren und hat dadurch den Wagen schwer beschädigt.“

Zwar konnten DNA-Spuren sichergestellt, aber bis dato noch keiner zugeordnet werden. Auffällig: Der Fahrersitz war nach vorne geschoben, was auf eine kleine Person schließen lässt. Hinweise: 0664/2562323 bzw. an jede Polizeidienststelle.