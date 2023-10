Nach Auszug der Opposition: Kaum Debatten bei Gemeinderatssitzung

Für einen kurzen Wortwechsel zwischen Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) und SPÖ-Klubobmann Günther Kautz sorgte das Gewinnspiel zur neu geschaffenen „City App“, das bereits begonnen hat. Die Kosten von knapp 700 Euro dafür waren für Kautz nicht das Problem, vielmehr die Beteiligung an der App. 18 Unternehmen, zwölf Vereine und vier Institutionen seien aktuell gemeldet, referierte Teix auf entsprechende Anfrage.

„Ich will das Ganze ja nicht schlechtreden, aber laut Wirtschaftskammer haben wir 562 Firmen in ganz Neunkirchen.“ Da müsse man zwar die Ein-Personen-Unternehmen bedenken, „aber wenn ich bei der App gerade einmal 18 Firmen habe, wird das eine spannende Geschichte.“ Zumal für das Gewinnspiel zumindest neun Betriebe besucht werden müssen.

SPÖ-Klubobmann und Stadtrat Günther Kautz. Foto: Tanja Barta

Teix räumte Verbesserungsbedarf ein, sprach zugleich aber von einem „guten Ansatz“. „Ich gebe dir grundsätzlich recht: 18 Firmen ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben.“ Er sei „in ständigem Kontakt“ mit Unternehmer- und Tagestourismusverein und arbeite an neuen Ideen. „Es ist einmal ein Anfang“, so Teix' Schlusssatz. Die Durchführung des Gewinnspiels wurde einstimmig beschlossen.

Kritik an mangelnder Information über Folder

FPÖ-Klubobmann Willi Haberbichler. Foto: Tanja Barta

Für die längste Diskussion des Abends sorgte – für das Publikum womöglich doch recht überraschend – der Eintrag der Stadt Neunkirchen in einem Gruppenführungsfolder der „Wiener Alpen“. Sowohl SPÖ als auch FPÖ vermissten Informationen, obwohl das Thema bereits im Ausschuss besprochen worden sei. „Es ist nichts, es ist gar nichts“, kritisierte Gemeinderätin Gerlinde Metzger (SPÖ) die zuständige Stadträtin Christine Vorauer (ÖVP). Ähnlich das Statement von FPÖ-Klubchef Willi Haberbichler. Man werde zwar zustimmen, „weil die Summe eigentlich lächerlich ist, aber schon mit ein wenig Bauchweh, denn wir wissen nicht, wie dieser Folder aussieht.“

SPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Metzger. Foto: Tanja Barta

Nach Versuchen von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), die offenen Fragen zu klären, startete Vizebürgermeister Hans Gansterer (Grüne) einen Versuch. Es handle sich um eine Einschaltung in einer Broschüre der „Wiener Alpen“, den genauen Inhalt könne man ja mit den Klubobleuten absprechen, so sein Vorschlag. Der schließlich angenommen wurde – auch hier war der Beschluss einstimmig.

ÖVP-Stadtrat Peter Teix. Foto: Tanja Barta

Gekündigt wurde wiederum der Mietvertrag für Seminarräume für FH-Lehrgänge in der Wiener Straße – denn die Lehrgänge sind bis dato nicht zustande gekommen. „Mit tut es wahnsinnig leid, wir hatten ein fixfertiges Programm und auch einen Kooperationspartner“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) auf Anfrage von Gemeinderat Johann Handler (SPÖ). Corona habe die Pläne aber zunichte gemacht. „Kurse vor Ort sind nicht mehr so gefragt, Möglichkeiten über Onlineportale werden vermehrt genutzt“, so Teix' Conclusio. Da die Räume auch sonst nicht genützt werden könnten, „ziehen wir jetzt die Reißleine“, so Teix.