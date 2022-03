Nach Griff in Stadtkassa: Gerichtsprozess wurde abgesagt

Knalleffekt am Dienstagmorgen vor dem Prozess gegen die ehemalige Gemeindeangestellte und ihren Sohn: Wegen eines Coronafalles musste die Verhandlung kurzfristig abgesagt werden, Schöffen und Stadtamtsdirektor Christof Holzer standen vor verschlossenem Verhandlungssaal. Wie NÖN.at in Erfahrung bringen konnte, wird der Prozess am Donnerstag, den 21. April nachgeholt.

Wir hatten im Vorfeld berichtet:

Wie ausführlich berichtet, soll die Gemeindebedienstete über Jahre hinweg in die Stadtkassa gegriffen haben und die Gemeinde dabei um mehr als 400.000 Euro erleichtert haben. Aber auch Gelder der Personalvertretung sollen veruntreut worden sein.

Ein Großteil des unterschlagenen Geldes gab sie ihrem Sohn, weshalb sich auch dieser vor Gericht verantworten muss. Während sich die Frau im Vorfeld schuldig und reuig gezeigt hat, beteuert ihr Sohn seine Unschuld.

