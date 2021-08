Ob ärztlich verordnete Pflegebehandlung, direkte Unterstützung von Pflege-Angehörigen oder Anderes: Es ist ein breites Leistungsfeld, das die gebürtige Wiener Neustädterin Barbara Willesberger unter dem Motto „Die PflegeNahVersorgerin“ anbietet. Seit dem Jahr 2005 ist die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Pflegeberuf tätig – im heurigen Sommer wagte die 41-Jährige schließlich den Sprung in die Selbstständigkeit.

Als Stützpunkt für ihre neue Tätigkeit hat Willesberger die Neunkirchner Innenstadt auserkoren: Ihre Räumlichkeiten befinden sich in der Romantica-Passage. „Mir war ein niederschwelliger Zugang wichtig – und der ist der Innenstadt absolut gegeben“, ist Willesberger überzeugt. Ihr Dank gilt hierbei vor allem Vermieter Heinz-Peter Konrath: „Er hat mich sehr unterstützt und war von Anfang an auch vom Konzept überzeugt“, freut sich Willesberger.

Was der Grund gewesen sei, in die Selbstständigkeit zu wechseln? Willesberger nennt ihren Wunsch, „an der Basis arbeiten zu wollen“, als entscheidenden Faktor. Und: „Ich möchte an der Weiterentwicklung der Pflege mitarbeiten und mitwirken.“

Ihr Portfolio ist dabei breit gefächert: Willesberger bietet neben klassischen Tätigkeiten wie der Verabreichung von Infusionen oder Blutdruckkontrollen auch Unterstützung bei Pflegegeldanträgen oder Beratung von pflegenden Angehörigen an. Abseits dessen bietet sie als ausgebildete Heilmasseurin auch Massagen sowie Lasertherapie, etwa zur Narbenbehandlung, an. Eine Eröffnungsfeier ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Weitere Informationen: www.pnv.care