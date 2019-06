Ein neues Gesicht gibt es in der Führungsriege des Autohauses Partsch in Neunkirchen und Wiener Neustadt: Andreas Artner wurde neben Johann Jägersberger und Thomas Ernst als weiterer Geschäftsführer bestellt. Der Auftrag ist klar: Er wird Jägersberger als Geschäftsführer in der kaufmännischen Verwaltung, dem Marketing und der Leitung des Autohauses nachfolgen, wenn dieser in voraussichtlich drei Jahren in Pension geht.

Jägersberger: „Diese Weichenstellung mit einer längeren Einarbeitungsphase ist für alle Seiten ideal. So kann er den Betrieb und die Mitarbeiter in aller Ruhe kennenlernen“. Der 45-jährige Artner ist allerdings alles andere als ein Neuling in der Branche. Zuletzt war er Geschäftsführer der Wiesenthal-Niederlassungen in Zwettl, Krems und St. Pölten: „Ich werde mich in nächster Zeit vor allem um den Verkaufsbereich bemühen und hier meine Erfahrungen und auch Kontakte in der Branche ausspielen“, so Artner.