Es sind zwei große Ziele, die das Team rund um Reisebürochefin Natascha Schweiger-Nemec und ÖVP-Gemeinderätin Christl Vorauer da verfolgt: Zum einen für das bereits bestehende „Kultur-, Kulinarik-, Shopping- und Erlebnispaket“ kräftiger als bisher die Werbetrommel rühren. Zum anderen das „Netzwerken“ der städtischen Betriebe vorantreiben und gemeinsam diverse Aktionen organisieren.

Im Cafe „Frau Tinz“ fand in der Vorwoche die Kick-Off-Veranstaltung statt, Natascha Schweiger-Nemec nutzte dabei die Gelegenheit, die Initiative zu erklären, aus der sich in der kommenden Woche dann auch ein Verein konstituieren soll.

„Wir möchten die Leute motivieren, hier und nicht online zu kaufen!“ Christl Vorauer, ÖVP-Gemeinderätin

Das bereits bestehende, sogenannte „Erlebnispaket“, in welchem eine Stadt- und Museumsführung, eine Gutscheintasche, ein Menü im Gasthaus Osterbauer und die „Süßen Neunkirchner“ vom Cafe „Zucker & Salz“ enthalten sind, will Schweiger-Nemec auch weiter bewerben. „Es gab schon einige Reisegruppen, die das Angebot in Anspruch genommen haben und davon begeistert waren“, freut sie sich. Geplant ist es künftig auch, das Paket individueller auf die Gäste zuzuschneiden. „Wir wollen individuell auf die Bedürfnisse und Interessen der Besucher eingehen“, konkretisiert sie.

Zweites großes Vorhaben der Initiative ist es, am „Miteinander“, wie es Christl Vorauer formuliert, zu arbeiten. „Wir sind für alle Ideen zur Belebung der Innenstadt und der Neunkirchner Geschäftswelt offen und möchten die Leute auch motivieren, hier und nicht online einzukaufen“, erklärt die ÖVP-Gemeinderätin. Unterstützung für die „Powerfrauen“ gab es auch aus der Politik: Neben Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) lobte auch Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) das Engagement der Geschäftsfrauen: „Das Projekt kann nicht nur Impuls für die Stadt, sondern für die gesamte Region sein“, zeigte er sich überzeugt.