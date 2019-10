,,Ich will Feuerwehrmann werden!“ Der Traum von Grisu, dem kleinen Drachen, kann nun für Neunkirchner Buben und Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren Realität werden.

Nach einem Vorstoß des Landesfeuerwehrverbandes hat Neunkirchens Stadtfeuerwehrkommandant Mario Lukas die erste Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen: „Ziel ist es, die Kameradschaft zu stärken, die Kinder spielerisch an das Feuerwehrwesen heranzuführen und dafür zu begeistern“, erklärt der Gründer und Gruppenleiter.

Alle zwei Wochen treffen sich die Teilnehmer am Nachmittag in der Kinderfeuerwehrgruppe. Sie werden auch mit einem T-Shirt und Kapperl ausgestattet. Neu ist auch, dass in Neunkirchen erstmals Mädchen dabei sein dürfen. Ab zehn Jahre können die Kids dann in die Jugendfeuerwehr übertreten.

„Eine tolle Initiative, bei der Kinder sinnvoll ihre Freizeit verbringen können“, freut sich auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer über das ehrenamtliche Engagement bei den Jüngsten.