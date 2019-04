Bei einem außerordentlichen Stadtparteitag stimmte sich die Neunkirchner FPÖ auf den nahenden Gemeinderatswahlkampf ein. Im Rahmen dessen wurde Regina Danov als Stadtparteiobfrau bestätigt – mit „überwältigender Mehrheit“, wie es in einer FPÖ-Aussendung heißt. Für sie stehe auch künftig das „kameradschaftliche Miteinander“ im Mittelpunkt, so Danov: „Es ist wichtig, nun mit aller Kraft und gemeinsam gestärkt in den Wahlkampf einzusteigen, denn in weniger als 300 Tagen wird gewählt“, so die FPÖ-Stadtparteichefin mit Blick auf die Gemeinderatswahlen, die höchstwahrscheinlich im Frühjahr 2020 stattfinden werden.



Rochade bei Vize-Posten

Einen Wechsel gab es bei der Funktion des Stadtparteiobfrau-Stellvertreters. Die Funktion, die bisher FPÖ-Gemeinderätin Waltraud Haas-Toder bekleidete, übernimmt nun Helmut Fiedler, der aktuell – wie Danov selbst – nicht im Gemeinderat vertreten ist. „„Mir ist es wichtig, dass zukunftsorientierte Ideen, eine klare Kommunikation und vor allem politische Handschlagqualität die Basis unserer Arbeit sind“, wird Fiedler in der Aussendung zitiert. Warum es zu der Rochade gekommen sei, beantwortet Danov gegenüber NÖN.at mit der hohen Kompetenz Fiedlers. Als gebürtiger Neunkirchner wisse er, wo der Schuh drückt: „Ich arbeite schon länger mit Helmut Fiedler zusammen und wir können uns blind vertrauen.“

Landtagsabgeordneter sieht Team "gut aufgestellt"

Im FPÖ-Vorstand sind neben der Obfrau und ihrem Stellvertreter künftig außerdem Peter Fuchs, Willi Haberbichler, Julia Vargek-Ipsa, Harald Reiterer sowie Gemeinderat und Ex-Stadtparteichef Norbert Höfler vertreten. Die politische Arbeit für die Stadt Neunkirchen sei mit diesem Team gesichert, zeigt sich FPÖ-Landtagsabgeordneter, Bezirksparteiobmann-Stellvertreter Jürgen Handler überzeugt.