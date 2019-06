Bereits vor einem Jahr übersiedelte die Suchtberatungsstelle des Anton Proksch-Instituts an den neuen Standort in Bahnhofsnähe. In der Vorwoche fand nun – auch im Beisein von Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP-nominiert) – die Eröffnung der geräumigen, hellen und modernen Räumlichkeiten statt...

...und dass der Bedarf nach wie vor groß ist, machte Wolfgang Preinsperger, Ärztlicher Leiter der NÖ Suchtberatungsstellen des Instituts, in seinen Ausführungen deutlich: Alleine im Vorjahr wurden in Neunkirchen 1.680 Gespräche geführt, in allen vier Einrichtungen in NÖ waren es 8.500. Beratung können sowohl Menschen mit stoffgebundenen Süchten, als auch jene mit stoffungebundenen Süchten, also Glücksspiel, Kauf- oder Arbeitssucht, in Anspruch nehmen. Daher sei das Institut „ein wichtiger Partner“ für das Land Niederösterreich, wie die Landesrätin unterstrich.