Freud und Leid liegen derzeit in der Innenstadt eng zusammen: Während das Traditionsgeschäft Delka nach 29 Jahren mit Jahresende seinen Rückzug aus der Passage bekanntgab (die NÖN berichtete), arbeiten Gastronom Herbert Schwarz und Biershopbetreiber Markus Kabinger auf Hochtouren an der Eröffnung ihrer beiden neuen Lokalitäten in der Hauptplatzpassage.

Vor allem Herbert Schwarz befindet sich mit seinem „Platzhirsch“ in den ehemaligen Roysky- und Gutedel-Räumlichkeiten in der Finalisierungsphase – in der Vorwoche wurden die letzten Möbel geliefert, Anfang November soll die Cafebar, bei der sich der Name auch bildhaft durch das Lokal zieht, eröffnen.

Mit einem einzigartigen Bier-, Wein- und Kaffeeangebot will ab 5. November Markus Kabinger in den Räumlichkeiten des ehemaligen Blumengeschäfts punkten. Der Pittener kommt aus der Gastronomie: „Ich kann in allen Bereichen über 30 nationale und internationale Sorten anbieten, Weine wird es an die 70 verschiedene geben. Auch Verkostungen sind natürlich möglich.“ Geöffnet ist vorerst von Dienstag bis Samstag.