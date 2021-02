Die Bezirkshauptstadt arbeitet an einem ehrgeizigen Ziel: Sie will eine Vorreiterrolle in Sachen Sozialarbeit im Rahmen der Familienpolitik einnehmen und hat ein großes Sozialpaket geschnürt. Darin wird neben dem Start mit der Streetworkarbeit (die NÖN berichtete) noch ein weiterer Schritt gesetzt: Sozialarbeit in den Schulen.

„Gerade sie sind Orte, wo sich soziale Konflikte ankündigen oder bereits vorhanden sein können. Hier setzt unsere Idee von Schulsozialarbeit an und es freut mich, dass wir mit dem Verein ,Jugendförderung Neunkirchen‘ eine Neunkirchner Institution dafür gewinnen konnten“, so ÖVP-Stadtrat Thomas Berger. Einsatzort sollen die Mittelschulen in der Augasse bzw. der Schöllerstraße sein.

„Die Anforderungen an die Lehrkräfte, neben dem Lehrplan auch noch die vielfältigen Herausforderungen von jungen Menschen zu lösen, steigen immer mehr. Wir wollen daher eine Unterstützung bei der notwendigen Sozialarbeit anbieten, damit sich der Lehrkörper auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann“, erklärt Berger die Hintergründe. Das Projekt startete mit Monatsbeginn und läuft bis 2023. „Unsere langjährige Tätigkeit im Jugendbereich hat uns gezeigt, wie wichtig professionelle Unterstützung für Jugendliche mit ihren täglichen Herausforderungen ist. Es freut uns, dass wir nun neben unserer außerschulischen Tätigkeit in der Jugendberatungsstelle, auch noch im Rahmen der Schulsozialarbeit Jugendliche und ihre Angehörigen auf ihrem Weg begleiten, aber vor allem beraten dürfen“, so die Obfrau des Vereins „Jugendförderung Neunkirchen“, Kathrin Weninger.