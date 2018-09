Für Neunkirchens Schlagersänger Riko ging kürzlich ein Traum in Erfüllung: Doch bevor er sein großes Idol, den Schauspieler Terence Hill, treffen konnte, war es ein weiter Weg.

Zu einem Treffen der besonderen Art kam es vor Kurzem in Linz. In der Stahlstadt feierte der Film „Mein Name ist Somebody“ Premiere, in dem Terence Hill nach Jahren seine Rückkehr auf die Kinoleinwand feierte.

Die italienische Schauspiel-Legende, die an der Seite seines kongenialen Partners Bud Spencer in den 70er- und 80er-Jahren mit Filmen wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ oder „Zwei wie Pech und Schwefel“ die Massen begeisterte, ließ es sich nicht nehmen, das Publikum mit seiner Anwesenheit zu beehren.

Unter diesem war mit Riko nicht nur ein in Österreichs Schlager-Szene bekanntes Gesicht, sondern auch ein glühender Fan des gebürtigen Italieners. „Ich bewundere Terence Hill, seit ich ein kleiner Junge war und habe natürlich all seine Filme gesehen“, erzählt der gebürtige Neunkirchner.

Der Schlager-Barde reiste vor wenigen Wochen sogar eigens für die Deutschland-Premiere des Films nach Dresden, um sein Kindheitsidol persönlich kennenzulernen, doch leider vergebens.

Treffen wegen Zuschaueransturm abgesagt

„Das Management von Terence Hill rund um Marcus Zölch hat ein Treffen zwischen uns organisiert, welches aufgrund des unglaublichen Zuschaueransturms kurzfristig abgesagt wurde.“ In Linz hat es dann doch noch geklappt und die Beiden hatten vor Filmbeginn Zeit für ein gemeinsames Treffen und einen Schnappschuss.

„Wir haben über Musik und seinen neuen Film gesprochen. Außerdem hat mir Terence ein Kompliment für meine Trucker-Kappe gemacht. Die ist ihm sofort aufgefallen, da er selbst meistens eine trägt, was ja eines seiner Markenzeichen ist“, lacht Riko.