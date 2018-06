Der neue und alte Geschäftsführer der ausgegliederten städtischen Wirtschaftsbetriebe und der NLVG heißt - wenig überraschend - Johann Spies. Der 50-jährige Neunkirchner, der die Funktion seit Oktober des Vorjahres interimistisch geleitet hatte, setzte sich im Hearing vor dem Aufsichtsrat gegen zwei Mitbewerber durch.

„Spies hat uns überzeugt, weil er auch in der Vergangenheit gut gearbeitet hat, mit den Mitarbeitern einen guten Umgang pflegt und sich nicht zu schade ist, auch bei Bedarf selbst Hand anzulegen“, gratulierte ihm ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer bei der Bestellung. Der Vertrag ist vorerst auf drei Jahre befristet.

"Dienstleistungsangebot erweitern"

Spies selbst freut sich über die Bestellung und hat ehrgeizige Ziele: „Nachdem es ja den großen Klotz am Bein mit dem Wegfall des Elektrohauses nicht mehr gibt, möchte ich die Betriebe auf sichere Füße stellen und in eine positive Zukunft führen“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN.

Aktuell sind dort rund 100 Mitarbeiter, davon viele geringfügig oder in Teilzeit, beschäftigt. Vor allem das Tätigkeitsfeld des Kommunalservice möchte Spies rasch ausbauen: „Ich will das Dienstleistungsangebot erweitern, da haben wir viel Potenzial. Aber auch im Bereich der Wohnungen wollen wir künftig bei den Sanierungen einiges selbst machen und auch in der Bestattung schweben mir Veränderungen vor!“

Die SPÖ begrüßt die Wahl: „Spies hat es bislang gut gemacht, wir trauen ihm das zu“, so Stadtrat Günther Kautz.